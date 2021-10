Xavier Jaglin démis des ses fonctions du parti de Dominique de Villepin ou avoir préféré François Bayrou !

Xavier Jaglin, élu municipal d’Argentan, et responsable de la section ornaise de République Solidiarie, membre du conseil national du parti de Dominique de Villepin, a été démis de ses fonctions ! Il lui est reproché d’avoir prôné un rapprochement entre Dominique de Villepin et le centriste François Bayrou... Xavier jaglin estime que le président du Modem, est le mieux placé dans la course aux présidentielles que l’ancien premier ministre...