Hors Normandie. Il s'approche d'un renard sauvage pour prendre une photo, et va vite le regretter

Ces animaux sont magnifiques. Impossible de ne pas craquer devant une bouille pareille, et un pelage roux magnifique. Le renard est un très bel animal, et visiblement, il a plus d'un tour dans sa fourrure.

Cet homme en fera les frais !

L'occasion est tellement rare de pouvoir s'approcher d'un renard qu'il a sorti de sa poche son téléphone pour le filmer. L'animal semble docile, et s'approche de l'homme à pas de loup… mais une fois à sa hauteur, la tentation est trop forte, et le renard vénal va lui voler son portefeuille !

Après une course folle, l'homme ne trouvera pas son bien le jour même, mais le lendemain !