Caen. Caen : le baptême, "pour que ce soit plus fort"

Pâques a cette année pour Marie-Isis Desclos, étudiante à l'EM Normandie à Caen, une saveur particulière. Comme 32 autres adultes du diocèse de Bayeux-Lisieux, elle recevra le sacrément du baptême à cette occasion, mais avec quelques jours de décalage. "Je tenais à ce que frère Samuel et le père Nicolas soient là, car ce sont eux qui m'ont accompagnée dans ma démarche ces derniers mois", explique la jeune femme de 20 ans, dont les parents de confession catholique pour la mère et protestante pour le père, ont souhaité laisser le choix de la foi à leurs trois enfants. La cérémonie aura ainsi lieu mercredi 4 avril 2018, à l'église Saint-Gilles, lors de la traditionnelle messe étudiante à 19 heures.

Une affaire de valeurs

"Au-delà de ce que je ressens, j'ai fait ce choix car je crois dans les valeurs du catholicisme tel que l'amour, l'attention portée à l'autre ou le rejet des préjugés", explique-t-elle. La foi l'a comme rattrapée à la suite d'un deuil familial. "Un jour, je suis passée devant l'aumônerie étudiante, et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne contact avec l'église".

Dix-huit mois plus tard, et après notamment plusieurs participations à des ateliers évoquant la place du catholicisme dans la société sur des thématiques tel que le mariage ou la crémation, Marie-Isis Desclos "s'apprête tout simplement à franchir une nouvelle étape dans sa foi, pour que ce soit encore plus fort."

A LIRE AUSSI.

Les chrétiens cachés du Japon: du XVIe siècle à Hollywood

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta