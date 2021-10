Cherbourg. Carnaval de Granville : l'opposition dénonce des viols

Fin de conseil municipal mouvementée jeudi 22 mars 2018 à Granville (Manche). Gisèle Desiage, conseillère municipale de l'opposition, a pris la parole avec la volonté de "dénoncer un viol sur mineur" qui se serait déroulé lors de la dernière édition du Carnaval de Granville.

La conseillère a dit vouloir "défendre la cause des femmes" et dénoncer "de graves dysfonctionnements" comme le rapporte La Manche Libre. L'élue a également pointé d'autres débordements comme l'alcool et a fait référence à la décapitation de la statue du docteur Letourneur. Des débordements qui ont eu lieu en dépit "des mesures de sécurité remarquables prises par la municipalité".

En novembre dernier, Gisèle Desiage avait déjà décrit le carnaval de Granville comme un moment de "débauche". Le Comité d'organisation du carnaval avait dénoncé "un comportement inadmissible".

Lire aussi : Carnaval de Granville, moment de "débauche" ? La riposte s'organise

Une enquête pour agression sexuelle en cours

Interrogé par nos confrères, le commandant Le Guen, du commissariat de Granville, a confirmé qu'un dépôt de plainte avait été enregistré pour une agression sexuelle survenue dans un appartement, en marge du carnaval, sur une mineure de 17 ans. Une enquête est toujours en cours.