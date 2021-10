Caen. Journée de la francophonie : "Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde"

À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, mardi 20 mars 2018, le président de la République Emmanuel Macron présente sa stratégie pour promouvoir le français à travers le monde, à l'institut de France de Paris. Le français, cinquième des langues les plus parlées dans le monde, arrivera probablement en 2050 sur la dernière marche du podium. Une progression qui réjouit le Rouennais Florian Hurard, invité de la rédaction de Tendance Ouest et auteur d'un manifeste sur la francophonie.

"Le problème, c'est quand une langue emprunte à une seule autre"

"Peu de Français savent qu'il y a un dynamisme du français dans le monde, a-t-il expliqué. C'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde aujourd'hui. Elle connaît une formidable croissance, grâce notamment à la croissance démographique de la population africaine. Elle pourrait devenir la troisième langue la plus parlée derrière l'anglais et le mandarin."

Au micro de Tendance Ouest, il a également évoqué l'évolution de la langue face à l'invasion des anglicismes. "Le problème, c'est quand une langue emprunte à une seule autre, en l'occurrence à l'anglais global, notamment quand il s'agit de décrire de nouveaux phénomènes. Ça voudrait dire que le français n'est pas capable de penser des concepts modernes et que seul l'anglais le peut."

Pratique. Manifeste pour un monde francophone - ou Comment construire un avenir non standardisé, édition L'Harmattan. 15,50€.

