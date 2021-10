L'association le Rocher Oasis des Cités

Dire ou écrire ce qu’on fait; Faire ce qu’on a dit ou écrit; En apporter la preuve *

* Principes qui fondent tout processus de démarche qualité



Depuis 2000 (date de sa création officielle), Le Rocher Oasis des cités a déployé progressivement un projet éducatif spécifique, en réponse à la crise sociale que traverse la France : crise de confiance, crise du lien social, sentiment d’insécurité, précarité et inégalités sociales, crise sociale des quartiers populaires, etc., sont autant de défis qui s’imposent à notre pays et qui nous interpellent tous (Etat, politiques, citoyens…).

Association le Rocher (Piste 1) Impossible de lire le son.





Association le Rocher (Piste 2) Impossible de lire le son.

Le Rocher Oasis des cités est une association (loi 1901) catholique d’éducation populaire. Vivre avec, grandir avec et bâtir avec : notre projet associatif se décline au travers d’un choix clair, celui d’habiter

au coeur des quartiers urbains en difficulté pour tisser des relations de proximité et de confiance avec les habitants.

Le point de départ de notre travail :

Educatif et social auprès de la population, enfants, adolescents, adultes, couples et familles des quartiers, par la mise en place d’actions d’animations pédagogiques dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement et du développement, d’accompagnement individuel ou familial, de formation et d’insertion, de médiation et de prévention (art. 2 des statuts).

Le Rocher Oasis des cités, lieu de rencontres

Notre projet associatif, qui s’inscrit dans les valeurs de la République française, promeut le savoir-être, le goût de l’effort, le mérite, l’accueil inconditionnel de l’autre, la rencontre interculturelle ou interreligieuse, et implique toujours les parents, considérés comme premiers éducateurs de leurs enfants.

Le Rocher Oasis des cités travaille en partenariat avec les institutions et les associations locales, afin de garantir aux personnes accompagnées une intervention cohérente et de qualité.

Les trois lignes directrices :

VIVRE AVEC : CONSTRUIRE DES PONTS POUR PERMETTRE LA RENCONTRE

GRANDIR AVEC : ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE

BÂTIR AVEC : RENDRE ACTEURS

Pour savoir plus: Le site du Rocher

[video]