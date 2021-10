Caen. Bonne table à Caen : déjeuner à la sicilienne à la Vittoria di Ciccio

Pour notre bonne table hebdomadaire, nous quittons le froid de l'hiver normand direction la Sicile et la Vittoria di Ciccio, dans le quartier du Vaugueux à Caen (Calvados). Installées près de la grande fenêtre qui nous permet de profiter des rayons de soleil, on s'y croirait presque. De jolis fils à linge coloré pendant au-dessus de nos têtes et le patron est presque aussi bavard qu'un Italien. Logique, il est d'ailleurs à moitié Sicilien et les recettes sont celles que faisait sa grand-mère.

Ambiance conviviale

Enthousiaste, il nous présente la carte du jour, sous l'œil attentif de sa maman qui déjeune à quelques tables de nous. Ambiance conviviale donc à cette adresse qui sent bon la Méditerranée et les vacances. Au menu chaque midi, une formule entrée/plat ou plat/dessert à 16 € ou la complète entre/plat/dessert pour 21,90 €. Mon amie se laisse d'abord tenter par les poivrons rôtis, agrémentés d'une petite touche de parmesan. Pour le plat, ce sera polpette (boulette de viande) et pâte à la sauce tomate et basilic. De mon côté, j'opte pour l'arancini sicilien, boulettes frites à base de riz, farcis de viande, sauce tomate, petits pois et bien sûr de mozzarella.

Les plats sont généreux mais nous acceptons tout de même l'option dessert. Les canolis apportent une touche de douceur juste ce qu'il faut. Et pour faire passer le tout, nous avons même droit à un petit verre de marsala, vin cuit au goût d'amande. Un conseil à retenir : si vous venez le week-end, pensez à réserver, la petite salle du restaurant est vite remplie.

Pratique. 21 rue porte au Bergre. Tél. 09 52 03 77 39

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen : la Vila Caelis, un petit gout de Portugal près de Caen