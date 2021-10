Alençon. Normandie : en prison pour n'avoir pas mis son clignotant

Mercredi 7 mars 2018 vers 14 h 30, les policiers d'Alençon (Orne) ont procédé au banal contrôle d'un automobiliste qui avait oublié de mettre son clignotant.

Pas de clignotant, mais de la cocaïne…

Lors du contrôle, les policiers ont découvert 7,49 grammes de cocaïne dans un sachet. Au volant, Thibault Vidal, 27 ans, déjà bien connu de la justice pour consommation de stupéfiants. Une perquisition a alors été menée au domicile de l'individu. Les policiers n'y ont pas découvert de drogue, mais deux fusils : un 22 long rifle avec des cartouches, et un fusil de calibre 12 canon scié.

En prévision d'une fête

Présenté en comparution immédiate mercredi 7 mars 2018 devant le tribunal correctionnel d'Alençon, le jeune homme a reconnu les faits, expliqué avoir été acheter la drogue à Elbeuf (Seine-Maritime) en prévision d'une fête. Il a aussi expliqué au tribunal ne plus se droguer quotidiennement comme par le passé, mais avoir du mal à totalement décrocher.

Six mois de prison ferme

Sous suivi judiciaire et médical, le tribunal a condamné le prévenu à six mois de prison ferme, laissant aux soins du juge d'application des peines d'aménager ou non la sanction. Le permis de conduire du condamné lui a été retiré avec interdiction de le repasser avant six mois.