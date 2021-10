Rouen. Bonne table à Rouen : repas sans gluten chez Hygge, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers

Du bio, du local, du sans gluten, et surtout le plein de saveurs à découvrir. Le restaurant Hygge a ouvert ses portes au mois de décembre 2017, à deux pas de la place du Vieux-Marché à Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur, l'ambiance se veut le parfait reflet de la philosophie de l'endroit : cosy, chaleureux, et naturel avec ses banquettes, ses tables et chaises en bois bruts. Le lieu fait aussi bien office de salon de thé que de restaurants sur l'heure des repas. Au menu, deux entrées, trois plats et autant de desserts, différents chaque jour, avec à systématiquement un choix végétarien et la garantie que tous les produits sont sans gluten.

Délices pâtissiers

Au choix notamment, le jour où je me suis présenté, un taboulé quinoa épinards coriandre en entrée, un curry de légumes, parmentier de canard ou porc sucré salé avec son riz blanc en plat. J'opte pour cette dernière option et déguste une viande tendre, soigneusement assaisonnée. Le pain aussi est fait maison, sans gluten. Les saveurs sont au rendez-vous, si vous étiez sceptique. Je conclus mon repas par une croquante tartelette croustillant praliné avec une ganache au chocolat au lait. Le tout s'accompagne d'une originale carte des vins, tous bios, naturels ou en biodynamies, qui ne manqueront pas de surprendre vos papilles.

Seul bémol, le local et le sans gluten ont un prix. 25 € pour un plat, un dessert et un verre de vin. On recommande malgré tout.

A LIRE AUSSI.

À Rouen, un restaurant d'insertion qui prône le local et les petits prix

Bonne table à Rouen : Les classiques simples, fins et efficaces du Cargo