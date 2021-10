Europa League: Lyon dompte Villarreal 1-0 et accède en 8e de finale

L'Olympique Lyonnais a plié mais n'a pas rompu au stade de la Céramique, où l'équipe de Bruno Genesio a tenu tête physiquement à un "sous-marin jaune" dramatiquement poussif en attaque et réduit à dix à la 78e minute après l'exclusion de Jaume Costa pour contestation. Et Traoré, en contre, a marqué l'unique but de la rencontre sur un caviar de Nabil Fekir (85e).

