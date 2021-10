Le-Havre. 19ème Salon des vins et de la gastronomie au Carré des Docks du Havre

Pendant 3 jours Le Havre reçoit le traditionnel Salon des vins et de la gastronomie au Carré des Docks. 12 000 visiteurs sont attendus dans ces allées riches en saveurs et animations. Diversité, goût et convivialité, ce salon regroupe tous les curieux et propose même des défis type Top Chef.

Séverin Morel, référent du salon du Havre nous évoque une partie des activités :

Découvrir, partager et savourer les produits du terroir

Séverin Morel : “le concept, c'est de regrouper tous les producteurs français, tout le terroir français, les vignobles et bien sûr les producteurs gastronomiques”

Info pratique :

Séverin Morel : “a l'entrée n'oubliez pas de prendre votre verre de dégustation sous caution pour bénéficier du prêt de chariot sur place”

Rendez-vous du 24 au 26 février 2018 au Carré des Docks du Havre pour vous mettre les pieds sous la table.

Concernant les horaires : samedi 24 et dimanche 25 février 10h - 19h et lundi 26 février 10h - 18h. L'entrée est à 5€ (4€ par internet) et gratuite pour les moins de 16 ans.

Tous les détails de l'événement sur salons-vins-gastronomie.fr.

