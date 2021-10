Hors Normandie. Bad buzz pour Fergie qui massacre l'hymne américain (vidéo)

Dimanche soir c'était basket aux États-Unis avec le NBA All-Star Game.

Pour mettre l'ambiance et interpréter l'hymne américain, Fergie était de la partie.

Seulement, cela ne s'est pas passé comme prévu.

"J'ai toujours été honorée et fière d'interpréter l'hymne national et la nuit dernière, j'ai voulu essayer quelque chose de spécial pour la NBA. J'aime prendre des risques artistiquement, mais cette interprétation n'a clairement pas donné le résultat escompté. J'aime ce pays et j'ai honnêtement fait de mon mieux " a expliqué Fergie.

Regardez :





A voir également les réactions de certains sportifs sur place :