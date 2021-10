Saint-Lô. Manche : plus d'accidents, plus de blessés mais moins de morts en 2017

521, c'est le nombre d'accidents corporels en 2017 dans la Manche selon le bilan dressé, mercredi 14 février 2018 par la préfecture de ce département. Un premier chiffre en hausse par rapport à 2016 et qui n'est pas le seul. Pourtant, cette augmentation sensible (+16 %) s'accompagne d'une baisse : celle du nombre de morts sur les routes du département ; 32 contre 36 sur l'année précédente.

Les seniors et l'alcool, priorités 2018

Deux tiers des victimes de la route avaient plus de 40 ans et la moitié étaient des usagers qualifiés de vulnérables :

- piétons : 4 morts

- cyclistes 6 morts

-cyclomotoristes et motocyclistes : 6 morts

Lors de la présentation de ces chiffres de la sécurité routière, les autorités ont indiqué d'autres priorités pour l'année 2018. Parmi elles, on retrouve la vitesse impliquée dans un accident fatal mais aussi et surtout l'alcool et les stupéfiants dont on a retrouvé trace dans près de la moitié des accidents mortels l'an passé.

