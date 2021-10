Caen. Caen : douze ans de prison pour le viol de ses deux nièces

Douze ans de prison, c'est la peine à laquelle a été condamné un homme de 53 ans dans la soirée du mardi 13 février 2018, par la cour d'assises du Calvados.

Il était jugé en appel pour le viol de ses deux nièces durant plusieurs années dans la région de Cherbourg (Manche).

Un suivi socio-judiciaire

Le 23 mai 2011, une jeune fille de 17 ans se présentait avec ses parents au commissariat de Cherbourg indiquant être victime, depuis ses 9 ans, d'agressions sexuelles et de viols de la part de son oncle chaque fois qu'elle se rendait au domicile de celui-ci. Face à ses refus, le mis en cause proférait des menaces de mort visant sa famille ou exerçait un chantage au suicide. Sa sœur, entendue par les enquêteurs, indiquait avoir été également victime d'abus sexuels. Le mis en cause déclarait que la relation avec la plus âgée des jeunes filles était consentie tandis que la plus jeune avait élaboré un complot.

En première instance devant les Assises de la Manche, l'accusé avait été condamné à huit ans d'emprisonnement. La cour d'assises du Calvados a requis également cinq ans de suivi socio-judiciaire.