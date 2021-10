Granville. Soleil, pluie, vent... Quelle météo pour le Carnaval de Granville ?

Quoi qu'il arrive, le carnaval de Granville rassemblera les foules du vendredi 9 au mardi 13 février 2018. Pourtant, la météo reste un facteur important pour le succès populaire.

Un samedi correct

C'est la première grande journée, elle devrait être fraîche (pas plus de 4° de ressenti) et légèrement ventée (40 km/h en rafale). La pluie ne devrait pas s'inviter avant la fin de journée garantissant une cérémonie de remise des clés au Roi Carnaval sous un soleil légèrement voilé.

Les prévision de Météo France, samedi 10 février , à Granville - Capture d'écran Météo France

Un dimanche en demi-teinte

C'est la journée la plus scrutée et ce ne devrait pas être la plus belle journée du week-end. Selon Météo France (voir ci dessous) la pluie participera à la fête même si les averses devraient se faire relativement rares. Le vent pourrait se renforcer avec des rafales atteignant les 60Km/h, une info à relativiser car tous les prévisionnistes ne sont pas d'accord. Les températures, elles, font l'unanimité sur un ressenti porche de 0°.

Les prévisions de Météo France pour le dimanche 11 février à Granville. - Capture d'écran Météo France

Mardi, c'est moyen aussi

La journée de mardi sera dans la lignée des autres jours. Ni catastrophique, ni formidable. La pluie menacera encore mais de manière relativement éparse. Le vent viendra souffler dans les déguisements (50 km/h en rafale). On pourrait seulement constater un léger redoux puisque le thermomètre pour afficher jusqu'à 6°. Reste que la carte météo risque d'évoluer d'ici mardi.

Les prévisions de Météo France pour le mardi 13 février, à Granville - Capture d'écran Météo france

19 départements en vigilance orange

Pour le reste de la France, 19 départements sont en vigilance orange et neige sur une ligne allant des Hauts-de-France jusqu'au Massif Central.

Neige : 19 départements sont en vigilance orange ce samedi 10 février 2018 depuis les Hauts-de-France jusqu'au Massif Central. - Idix