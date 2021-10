Caen. Enzo Crivelli, nouvelle recrue du Stade Malherbe : "J'ai toujours une attache avec la Normandie"

La nouvelle recrue du Stade Malherbe Caen (Calvados), Enzo Crivelli, 22 ans, a fait ses débuts dimanche 4 février 2018 contre Nantes. Après un début de saison raté avec Angers, le Normand a à cœur de bien faire.

Il y a un petit goût de revanche après la première partie de saison à Angers ?

Bien sûr, je suis venu ici pour me relancer et confirmer ma saison dernière (à Bastia). J'ai fait six mois pas très corrects donc je suis ici pour me rattraper.

Quelles sont vos attaches normandes ?

Ma mère est née à Rouen, ma sœur mon frère et moi aussi. Ma tante y habite toujours. Moi je suis parti jeune mais j'ai toujours une attache particulière à la Normandie

Vous connaissez déjà des joueurs du Stade Malherbe ?

J'ai connu Fred (Guilbert) en CFA à Bordeaux, après nous sommes passés pro ensemble, on a fait un bout de chemin ensemble. Et l'année dernière on a passé une saison avec Alex (Djiku). Ça fait plaisir de les revoir, on avait une bonne entente donc il faut retrouver ça sur le terrain.

Comment voyez-vous votre travail avec Ivan Santini ?

Avec Ivan, nous sommes deux attaquants qui ont besoin de ballons et de centres. Je pense qu'on peut être complémentaires. J'espère prendre plus la profondeur qu'Ivan. À moi d'être au bon endroit au bon moment.