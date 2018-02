Crue de la Seine : niveau en baisse mais vigilance maintenue

Le Seine-Maritime et l'Eure restent placés, samedi 3 février 2018, en vigilance orange pour des risques d'inondations liés à la crue de la Seine. Si le niveau du fleuve baisse doucement, il reste encore haut avec des risques de débordements par endroits.

Le niveau de la Seine commence doucement à baisser, samedi 3 février 2018, mais les pics de pleine mer entraînent encore des crues supérieures à celles de juin 2016. 10,90 mètres ont été enregistrés à 6 heures à Elbeuf (Seine-Maritime), contre 10,67 en juin 2016.

C'est pourquoi la Seine-Maritime et l'Eure restent placés en vigilance orange pour un risque d'inondation sur le tronçon de la Seine aval. "La situation anticyclonique d'hiver annoncée par Météo France et les coefficients de marées plus faibles devraient concourir à une nette amélioration", indique la préfecture de Seine-Maritime.

Coupure d'électricité

À 10h30, 49 foyers sont encore privés d'électricité à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et 21 foyers sont touchés par des coupures d'électricité temporaires à La Bouille.

Plusieurs routes restent coupées à la circulation en raison de la crue dont les D92 à Freneuse, D144 à Cléon, D64 entre Caumont et Bardouville et les axes de bords de Seine dans la boucle d'Elbeuf.

#vigiecrues Aujourd'hui perturbations à prévoir sur les bacs des boucles de la Seine. Restez vigilants lors de l'embarquement et du débarquement. Plus d'information https://t.co/ffTRNa4K5z — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 3, 2018

La circulation des bacs pour traverser la Seine est encore perturbée. Mais, la navigation fluviale va "reprendre son caractère normal" dimanche 4 février 2018, à partir de 9 heures. "Avec une vitesse limitée et adaptée aux pics de pleine mer", prévient la préfecture.

