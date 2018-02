Bande dessinée : un jeune Normand vainqueur à Angoulême, exposé à Sées

Le jeune Ornais Pablo Raison, 17 ans, a remporté le prix d'Angoulême de la BD scolaire, au festival de la Bande Dessinée d'Angoulême (Charentes) fin janvier 2018. À partir du 3 février ses dessins et planches seront exposés à la médiathèque de Sées (Orne) – Rencontre.

Pablo Raison, 17 ans, est interne au Lycée Marguerite de Navarre, à Alençon (Orne). Le jeune Ornais a remporté le prix d'Angoulême de la BD scolaire, au plus prestigieux des festivals de Bande Dessinée en France, à Angoulême. À partir de samedi 3 février et durant 1 mois, la médiathèque de Sées (Orne), va exposer ses planches et ses dessins.

C'est à l'âge de 10 ans que le jeune Pablo s'est découvert une passion pour le dessin. Une passion mise en valeur par sa prof d'arts plastiques au collège. Actuellement en Terminale L, il est en section " art plastique ", de façon intensive, 8 heures chaque semaine. Pablo Raison :

Festival d'Angoulême

Pablo Raison est un habitué d'Angoulême. 2018 était sa cinquième participation. Sa quatrième sélection dans la section " concours scolaire ". L'année précédente il avait terminé dans les 40 premiers. Cette année, il pensait récidiver, d'où sa surprise lorsqu'il a appris lors de la remise du prix d'Angoulême de la BD scolaire, qu'il en était le gagnant :

1 mois d'expo à 17 ans

Pablo habite Chailloué, près de Sées, où il est allé au collège. La médiathèque de Sées va exposer planches et dessins de Pablo, du 3 février au 3 mars :

Face à toute cette agitation, Pablo garde son calme et son humour. Après son Bac, il espère intégrer une école de dessin et il espère, un jour, publier sa première BD.

