Rouen. Basket: le Rouen Métropole Basket remporte de justesse son derby face à Caen

Les derbys s'enchainent mais ne se ressemblent pas pour le Rouen Métropole Basket. Après s'être inclinés face au Havre, les joueurs du RMB ont redressé la barre le vendredi 26 janvier 2018 devant leur public du Kindarena. Pour la 16e journée du championnat de Pro B, les Rouennais sont venus à bout du promu caennais au terme d'une rencontre serrée jusqu'au bout (84-83).

Décision en toute fin de match

Pendant pratiquement toute la rencontre, ce sont les visiteurs qui ont mené au tableau d'affichage. Mais les protégés d'Alexandre Menard ont trouvé les ressources nécessaires pour s'accrocher au score et passer devant dans la dernière minute du match, à 26 secondes du buzzer. Au final, le RMB renoue avec la victoire et conforte sa huitième place au classement, une position qualificative pour les play-off à la fin de la saison régulière. À portée de tir de la septième place, les Rouennais tenteront de grapiller des points et une position le vendredi 2 février, à domicile, face à Roanne.

