Cherbourg. Asile : un parrainage républicain pour la famille albanaise Lela à Cherbourg

Le comité de soutien l'avait évoqué, c'est désormais officiel : la ville de Cherbourg-en-Cotentin annonce mardi 23 janvier 2018 qu'elle propose un parrainage républicain à la famille Lela.

Scolarisés depuis neuf mois

Un geste de solidarité pour ce couple d'Albanais dont les quatre enfants sont scolarisés depuis neuf mois en France. La famille est menacée d'expulsion après le rejet de sa demande d'asile. Un ultime recours pour raison médicale est en cours.

"En proposant cette démarche très exceptionnelle du parrainage républicain, nous ne voulons pas nous opposer à l'Etat mais attirer son attention sur les efforts d'intégration de ce couple et de ses quatre jeunes enfants", justifie Benoît Arrivé, le maire, qui salue "l'intégration sociale de l'ensemble de la famille et le parcours scolaire admirable des enfants".

Cérémonie en mairie

Le comité de soutien à cette famille regroupe parents d'élèves, habitants, travailleurs sociaux, membres d'associations et enseignants de l'école de la Polle et du collège des Provinces, où les enfants sont scolarisés. Les élus sont également mobilisés, notamment le maire, le maire délégué Sébastien Fagnen et la députée Sonia Krimi, qui a reçu la famille vendredi 19 janvier.

La date de cette cérémonie républicaine, qui aura lieu en mairie, n'est pas encore connue.