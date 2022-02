Ski: Dominik Paris s'impose à domicile dans la descente de Bormio

Le skieur de Merano, dans le Haut-Adige, s'est imposé en 1 min 56 sec 95/100, devant un duo de Norvégiens composé d'Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud, relégués à 04/100 et 17/100, dans des conditions de course changeantes.

Victorieux pour la deuxième fois sur la piste lombarde après un premier succès en 2012, Paris, 28 ans, remporte ainsi la 9e course de Coupe du monde de sa carrière, tandis que Svindal accroît son avance au classement de la Coupe du monde de descente.

