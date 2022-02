Rouen. Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly quitte la Champions League la tête haute

Même si l'équipe était mal engagée dans la plus haute compétition européenne de tennis de table féminin, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly se devaient de finir l'année et les matches de poule sur une bonne note.

Du coté des Hongroises de Szekszard AC, l'équipe est la même qu'au premier match, composée de Mikhailova (n°80 mondiale), Cheng (n°11 mondiale) et Madarasz (n°70 mondiale). Cette équipe avait battu les Normandes au match aller, mais cette fois Li Fen remplace Kim Hayeong côté ALCL et la donne change. Dans le premier match, Barbora Balazova s'incline lourdement 3-0 (11-8, 11-9, 12-10) face à Cheng. Ensuite, Galia Dvorak récupère le point en s'imposant au cinquième set face à Polina Mikhailova 2-3 (3-11, 11-4, 11-3, 11-13, 8-11).

Après la pause, Li Fen s'impose 1-3 (9-11, 12-10, 7-1, 5-11) face à Madarasz. L'ALCL mène 2-1 mais concède l'égalisation avec la défaite de Dvorak face à Cheng 3-1 (11-5, 11-9, 9-11, 11-5) et l'issu de la rencontre est donnée par Barbora qui gagne 1-3 (11-5, 4-11, 12-14, 8-11) face à Mikhailova.

L'ALCL, le petit poucet de la compétition, signe sa première victoire en Champions League Women mais un peu tard et se retrouve troisième et dernière du Groupe C avec une victoire pour trois défaites. Le club normand ne pourra donc pas participer aux éliminatoires cette saison et jouera l'ETTU Cup Women l'année prochaine.

