Hors Normandie. Tina Arena annonce son retour début 2018

Certains se souviennent peut-être du passage de l'Australienne en Normandie en Juin 2016 à Montivilliers. Tina Arena connue pour ses célèbres performances vocales dans “Aller plus haut” ou encore “Aimer jusqu'à l'impossible” va poursuivre ses efforts l'année prochaine en dévoilant son nouvel album intitulé “Quand tout recommence”. Nous avons déjà eu l'occasion de poser une oreille sur ce nouveau disque grâce à la sortie le mois dernier de “Tant que tu n'es plus là”.

Un beau cadeau arrivé pour le 50eme anniversaire de la chanteuse. Loin d'être à bout de souffle, Tina Arena très attachée à la France décide de poursuivre sa carrière dans la langue de Molière. Une langue qu'elle ne maîtrisait pas lorsqu'elle s'est fait connaître en France en 1999. Aujourd'hui bien mieux rodée sur le plan linguistique elle risque de vous séduire à nouveau en 2018. Son nouveau "bébé" aborde différents styles et réserve plein de surprises, surtout par rapport aux textes plus élaborés. Rappelons aussi que son fils est né en France en 2005, ce qui laisse à Tina Arena des racines bien ancrées en Europe.

Approchée ces dernières années pour une participation à l'Eurovision, Tina Arena a préféré laisser place aux jeunes talents comme “Alma” et “Amir”. Son chemin à elle est droit et désormais très francophone ; nous le savons sa devise est d'aller plus haut. Souvenez-vous.