Rouen. Rouen : le centre de recrutement de la gendarmerie déménage

Le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie va bientôt changer d'adresse à Rouen (Seine-Maritime). À partir du 2 janvier 2018, il va quitter les abords de l'église Jeanne d'Arc pour rejoindre la caserne Hatry, près de la place Saint-Marc. Ces nouveaux locaux seront plus modernes et plus spacieux.