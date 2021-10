Parmi la dizaine de véhicules présents, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. En cause : l'arrêt cardiaque d'un homme de forte corpulence à son domicile. Les équipes de secours ont eu à sortir la personne par la fenetre, et ont tenté de la réanimer dans la nacelle de leur grande échelle. La victime a finalement été évacuée par le samu alors que son pronostic vital était engagé.