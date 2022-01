Le-Havre. Margaux Bailleul meilleure sportive havraise de l'année 2017

Tous les ans, la ville du Havre récompense ses athlètes lors d'une cérémonie de récompenses. Ce mardi 5 décembre 2017, la municipalité a mis en avant quatre sportifs et équipe.

Meilleure sportive havraise 2017: Margaux Bailleul (Société havraise de l'aviron).

Ses résultats cette année sont assez impressionnants: le Bronze aux championnats du monde, l'Argent aux championnats d'Europe, une 9e place aux Mondiaux sénior et trois titres de championne de France. Elle veut devenir championne Olympique en 2020.

2e prix: Joseph Garbaccio (consortium skate club).

Il a remporté cette année le Circuit FISE World en street pro, vainqueur du Max of Mini, un double titre de champion de France 2017 (street et bowl rampe) et une 4e place aux championnats du monde. Le skate fait son entrée dans les disciplines olympiques en 2020. Joseph Garbaccio est membre de l'équipe de France.

3e prix: Amina Zidani (Don't Panik Team).

En 2017, elle a obtenu le titre de championne de France de boxe anglaise, chez les moins de 60 kilos. Passée la déception d'avoir raté de très peu en 2016 sa sélection aux championnats d'Europe, elle est maintenant focalisée sur son nouveau chalenge: les JO de 2020 à Tokyo.

Prix Coup de coeur (prix Pascale Marquand): l'équipe féminine du HAC Athlétisme du 4x100m cadettes.

Mélissa Grosjean, Mounia Asso O Bito O, Hawa Sawaneh et Anaëlle P sont devenues championnes de France de relais 4x100m en cadettes.

