Caen. "Twisto Vélo" : de nouvelles offres pour se déplacer en vélo à Caen

Dans le cadre de la nouvelle politique de transports publics à Caen (Calvados), l'offre de vélos évolue complètement. Les 350 Veol' en libre-service seront retirés de la circulation à la fin de l'année 2017. Pour les remplacer, 170 nouveaux vélos en libre-service (Vélolib) vont être mis en place. En parallèle, environ 500 vélos disponibles en location moyenne et longue durée (Véloloc), dont 300 à assistance électrique, vont être proposés aux cyclistes de l'agglomération. "J'ai 71 ans et demi, grâce à ce nouveau système de location je vais enfin pouvoir refaire du vélo. Il est parfait, beaucoup plus léger que le Veol'", estime une habitante, Jeannine Combaud, présente à la maison du tramway et des grands projets samedi 2 décembre 2017 pour leur présentation.

"Donner une nouvelle place au vélo à Caen"

"On veut complètement intégrer la dimension vélo à la mobilité générale. Il y a une réelle volonté de faciliter et d'inciter à l'usage du vélo avec ce dispositif global et multi-formes", présente Joël Bruneau. "Veol' ne fonctionnait plus du tout. C'est une nouvelle opportunité pour l'agglomération, qui n'a jamais eu autant de vélos, poursuit Nicolas Joyau, adjoint en charge du développement durable. L'utilisation et la location seront simplifiés. Il sera possible pour une personne qui arrive à la gare de Caen de louer un Vélolib avec sa carte bleue, ce qui était impossible avant", ajoute t-il.

Inciter à l'utilisation des vélos électriques

Deux tiers des vélos du service location sont à assistance électrique. Les Vélolib disposent également d'une option électrique : les abonnés du service auront la possibilité de louer une petite batterie, qui dispose d'une autonomie de 8 kilomètres et se rechargera en une heure. "De nombreuses personnes hésitent à acheter un vélo électrique du fait du prix. L'offre de location de vélos à assistance permet d'essayer, de réfléchir et éventuellement de convaincre à en acheter un", explique Bruno Guégan, directeur de Kéolis Caen. Jeannine Combaud pointe cependant certaines limites : "Je suis ravie de pouvoir utiliser un vélo, mais la ville n'est pas bien adaptée pour circuler à bicyclette."

