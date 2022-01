Hors Normandie. Ed Sheeran dévoile la version acoustique de "Perfect", en duo avec Beyoncé

Annoncé hier, sur Instagram, par Ed Sheeran, le remix de "Perfect", présent sur l'album "÷", publié en mars dernier, démarre par une guitare acoustique sur laquelle le chanteur pose sa voix. Les deux artistes partagent ensuite la vedette. Après le couplet d'intro, Ed Sheeran passe la main à Beyoncé sur le second verset.

Le Britannique a réécrit les passages interprétés par l'Américaine dans le but d'offrir une perspective féminine.

Il s'agit de la troisième collaboration d'Ed Sheeran et de Beyoncé. En 2015, le duo avait rendu hommage à Stevie Wonder lors de la soirée "Songs in the Key of Life - An All-Star Salute". Ils se sont ensuite retrouvés un peu plus tard dans l'année pour chanter "Drunk in Love" lors du Global Citizen Festival.

