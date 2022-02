Double accident de voiture à Falaise

Les deux accidents ont eu lieu vendredi 30 octobre, aux alentours de 18 h, sur la RN 158, entre le viaduc de l'Ante et la sortie Saint-Pierre-sur-Dives.

Le premier a impliqué une voiture tractant un van dans lequel se trouvait un cheval. Les deux occupants de la voiture n'ont pas été blessés. En revanche, le cheval a été touché à la jambe, un vétérinaire est intervenu.

Peu de temps après, au même endroit, deux voitures se sont rentrées l'une dans l'autre. Un couple et sa fille ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Falaise.



