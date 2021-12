Caen. Le Calvados recherche des familles d'accueil pour les enfants fragiles

Ils sont plus de 700 dans le Calvados : 700 assistants familiaux qui, avec leurs proches, "accueillent chez eux un enfant fragilisé par des difficultés familiales pendant plusieurs mois ou plusieurs années", précise Évelyne Marie, référente professionnelle auprès d'eux.

Un travail humain

Bientôt, beaucoup partiront à la retraite, et le Département engage une campagne de recrutement. Il recherche une cinquantaine de personnes, pour exercer ce métier. Car il s'agit bien d'un métier, assorti d'une formation de 300 heures, un agrément, un diplôme d'État et un salaire. "Il y a aussi, bien sûr, un travail humain pour rassurer l'enfant, lui offrir de l'affection et une sécurité affective, un cadre."

Un travail qui implique toute une famille. "Le conjoint et les autres enfants, qui doivent par exemple apprendre à partager leurs jouets, leur espace, leurs parents." Si elle demande de trouver son équilibre, l'expérience est "riche humainement, elle favorise l'échange et le partage au sein des familles. Aider un enfant fragile à devenir un adulte plus solide est bien sûr valorisant."

Pas de profil type

Si le quotidien d'assistant familial n'est pas un fleuve tranquille, il est néanmoins entouré de travailleurs sociaux et médicaux, spécialistes de l'enfance, qui le soutiennent et le forment progressivement. "Surtout, nous ne recherchons pas de profil type, souligne Évelyne Marie. Nous avons aussi bien des coiffeuses, des ouvrières ou des assistantes maternelles qui se présentent."

Elle compte environ 15 % d'hommes, mais aussi quelques femmes célibataires. Seules conditions pour se lancer: avoir une expérience avec les enfants et du temps à leur consacrer.

