Le prince Harry et Meghan Markle se diront "oui" en 2018

C'est donc désormais officiel, Harry, 33 ans, le trublion de la famille royale, qui fut longtemps l'un des célibataires les plus convoités de la planète, va se ranger. Le mariage est prévu au printemps 2018.

"Toutes les planètes étaient alignées... Cette femme magnifique est entrée dans ma vie et je suis entré dans la sienne", a déclaré le prince lors d'une interview télévisée.

Plus tôt dans l'après-midi, le couple était apparu radieux, elle en manteau blanc, lui en costume bleu, dans les jardins du palais de Kensington pour une séance photo. "Je suis aux anges", a déclaré le prince, tombé amoureux de Meghan "au premier regard".

Meghan, 36 ans, émue et un brin nerveuse, a exhibé sa bague de fiançailles, que Harry a lui-même dessinée. Ce bijou associe un diamant du Botswana, pays où le couple a passé des vacances au tout début de leur relation, à deux diamants plus petits ayant appartenu à la princesse Diana.

Diana et Meghan "auraient probablement été les meilleures amies", a assuré Harry, convaincu que l'actrice "sera incroyablement douée" dans son nouveau rôle, à ses côtés.

Les futures noces devraient susciter un engouement exceptionnel dans un Royaume-Uni séduit par cette union peu commune, pour une famille royale en tout cas, entre un prince et une actrice étrangère, métisse -sa mère est afro-américaine-, divorcée et roturière.

Meghan sera toutefois la deuxième Américaine divorcée à faire son entrée dans la famille royale après Wallis Simpson, pour qui le roi Edouard VIII avait dû abdiquer en 1936. L'ex-couple présidentiel américain Barack et Michelle Obama ont félicité le couple via twitter et lui ont souhaité "une vie de joie et de bonheur ensemble".

Parmi les premiers à réagir à l'annonce de leur union, la reine Elizabeth II et son époux le Prince Philip se sont dits "enchantés" par le futur mariage de leur petit-fils.

Le prince Charles, père de Harry et héritier du trône, s'est dit "vraiment très heureux" que son fils ait trouvé l'amour. Son frère, le prince William et son épouse Kate, sont eux aussi "très contents".

"Nous sommes incroyablement heureux", ont déclaré de leur côté les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland.

'Pas préparés'

Les deux amoureux se sont rencontrés à Londres en juillet 2016 lors d'un rendez-vous arrangé par une amie commune. Quelques semaines plus tard, le couple se retrouvait à la une des tabloïds, pris dans une tempête médiatique à laquelle ils n'étaient "pas préparés", ont-il confié.

Les remarques sur l'origine ethnique de la jeune femme dont la mère est afro-américaine, ont été "démoralisantes", a commenté Meghan Markle, se disant "fière de qui je suis et d'où je viens".

Après avoir présenté Meghan à sa grand-mère la reine Elizabeth II, le prince a finalement posé un genou à terre et fait sa demande au début du mois de novembre autour d'un poulet rôti.

En épousant Harry, l'Américaine va donc laisser de côté son pays et sa carrière d'actrice et entamer un "nouveau chapitre".

Patrick J Adams, son partenaire dans la série Suits, a réagi avec humour à la nouvelle, en twittant: "elle avait dit qu'elle allait juste acheter du lait".

Près du palais de Buckingham, l'annonce du mariage a provoqué des réactions enthousiastes. "Nous avons besoin de bonnes nouvelles au moment où on passe notre temps à se battre contre tout, le Brexit, le harcèlement sexuel", a dit à l'AFP, Helen, une Britannique de 58 ans.

Né le 15 septembre 1984 à Londres, Harry, fils cadet de Lady Di et du prince Charles, est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.

Longtemps abonné aux pages people des tabloïds pour ses frasques, ce passionné de sport s'est assagi après son passage dans l'armée, où il a servi en tant que pilote d'hélicoptère.

Harry et Meghan vont vivre à Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington où habitent également le Prince William et sa famille.

Une fois mariée, l'actrice devrait très vraisemblablement devenir duchesse de Sussex, selon la presse britannique.

Petite déception cependant pour les Britanniques: aucun jour férié n'est prévu le jour de leur union, contrairement à ce qui s'était produit lors du mariage de William et Kate.

