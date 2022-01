Caen. Hockey sur glace : Derniers du championnat, les Drakkars doivent réapprendre à gagner

Les Drakkars de Caen (Calvados) sont derniers de Division 1 après leur défaite contre Neuilly-sur-Marne (3-5). Malgré cela, les joueurs de Luc Chauvel avaient enchaîné deux victoires et retrouvé des couleurs auparavant. Contre Mont-Blanc samedi 2 décembre 2017, une victoire permettrait de ne pas retomber dans la morosité qui avait accompagné Caen tout le début de saison, avec seulement 2 victoires lors des 8 premiers matchs.

Impossible de gagner sans Fabien Colotti ?

Homme fort des deux récents succès avec 4 des 7 buts Caennais, Fabien Colotti n'était pas là contre Neuilly-sur-Marne et Caen a perdu, contre la lanterne rouge. Le Rouennais sous licence bleue ne pouvant être présent à chacun des matchs, Caen doit s'appuyer sur d'autres attaquants, comme Jérémy Delbaere et Yoann Robert, auteurs de leur premier but de la saison samedi. "C'est bien que d'autres joueurs marquent, même si ça n'a pas suffi car trop d'erreurs défensives nous ont coûté cher" a réagi leur coach. L'arrivée de Bobby Chaumont en remplacement d'Alexander Ryabev cette semaine va également insuffler une nouvelle animation offensive.

