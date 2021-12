Alençon. Le projet de réaménagement d'Alençon présenté aux habitants

Cette restructuration d'Alençon est l'un des 31 projets de renouvellement urbains listés par la municipalité. L'objectif global est de donner un coup de jeune au centre-ville pour tenter de redynamiser le commerce, mais plus globalement pour lui donner un aspect plus agréable. Le centre actuel a été pavé vers 1976, selon les critères de l'époque, qui ont depuis évolué. Des études commerciales et concernant le stationnement ont été menées parallèlement à ce projet. Le stationnement sera par exemple limité à 2 heures pour éviter les voitures tampons, et 16 bornes de stationnement minute seront installées.

Les pavés seront changés

Tous les vieux pavés qui tordent les pieds des passants vont être retirés: Place La Madeleine et dans les rues piétonnes (Grande Rue, Rue aux Sieurs, Rue de la cave aux Boeufs) et remplacés par des pavés en grès et en granit, plus "actuels". Ce sera aussi une nouvelle fontaine, des plantations d'arbres, de nouveaux éclairages, du mobilier urbain. La bas de la Rue St Blaise va être recalibré.

La Rue aux Sieurs après sa structuration. - Alençon

Longs mois de travaux jusqu'en 2019

Le phasage du chantier a été présenté à l'occasion de la réunion publique qui s'est tenue ce mercredi 22 novembre 2017. Ces 18 mois de travaux s'annoncent difficiles, notamment pour les commerçants qui devront, pendant ce temps, continuer à attirer leurs clients. Des fonds remboursables seront mis en place par la mairie pour les aider à passer ce cap difficile, et les animations en ville seront multipliées, a expliqué le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac:

Le premier coup de pioche de cet immense chantier sera donné le 24 janvier 2018, quinze jours après le début des soldes d'hiver.

Beaucoup de questions

La réunion de ce mercredi soir a débuté par un rappel des enjeux par le maire, de la concertation mise en place, par une présentation du chantier par son architecte. Elle s'est poursuivie par des échanges, et de nombreuses interrogations de la population: des inquiétudes commerciales sur les chiffres d'affaires, aux nuisances liées à la prolifération des pigeons, de la circulation des poids lourds en ville à la disparition de l'actuelle fontaine, des câbles EDF disgracieux à la possibilité de transformer les commerces vides en logement…

Ce que sera la Grande Rue après les travaux. - Alençon

Un interlocuteur unique

Un "médiateur des travaux" a été nommé: Alain Brard (06.03.73.56.95) sera l'interlocuteur unique pour répondre aux interrogations et peut-être aux récriminations des Alençonnais durant la période de ces travaux.

Parallèlement à cet immense chantier en centre-ville, janvier 2018 marquera également le début d'un autre très gros chantier à Alençon: celui de l'aménagement des abords de la gare SNCF, qui vont être totalement modifiés. Plusieurs pavillons d'habitations vont être rasés pour permettre l'intermodalité des lieux, notamment avec un accès facilité des bus. Le stationnement va aussi être considérablement augmenté sur ce secteur.

Le phasage du réaménagement du coeur de ville d'Alençon: Dès janvier 2018: Place de La Magdeleine (pour 22 semaines), Grande Rue et Rue du Jeudi (pour 16 semaines). À partir de fin mars 2018: sur le haut de la Grande Rue (pour 14 semaines). À partir de mi-mai 2018: Rue aux Sieurs et Rue de la cave aux boeufs (pour 27 semaines). Enfin à partir de janvier 2019 sur le bas de la Rue St Blaise (pour 12 semaines).

