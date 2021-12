Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen continuent en Coupe de France grâce à leur recrue

C'était la deuxième confrontation en cinq jours entre les Dragons de Rouen et les Scorpions du Mulhouse. Après une défaite en championnat aux tirs aux buts (5-4), les Jaunes et Noirs ont remporté leur 8ème de finale de Coupe de France le mardi 21 novembre. Un succès acquis au bout des prolongations grâce à la nouvelle recrue Alex Aleardi.

C'est la belle histoire de cette soirée. Tout juste arrivé, le nouveau Dragon a offert la victoire à son équipe en inscrivant le quatrième but en mort subite, en supériorité numérique, après un match compliqué.

En effet, ce sont les locaux qui se mettent les premiers en évidence après sept minutes de jeu avec une ouverture du score signée Ronan Tomanek. Une avance que les Scorpions ne garderont que deux minutes puisque le capitaine des Dragons, Mathieu Roy, égalise également en supériorité numérique (1-1).

Chassé croisé au tableau d'affichage

Après un deuxième tiers vierge de but, tout va s'accélérer dans le dernier acte, avec trois buts inscrits en un peu plus d'une minute trente de jeu. Ce sont d'abord les Alsaciens qui reprennent l'avantage par Branislav Rehus, avant que Florian Chakiachvili égalise à peine 22 secondes plus tard (2-2) puis que Loïc Lampérier donne l'avantage aux Rouennais (3-2). Mais les Mulhousiens vont revenir à dix minutes de la fin du match à 3-3 par l'intermédiaire de Ronan Tomanek.

Il faut donc encore une fois que les deux équipes disputent la prolongation et après une séance interminable en supériorité numérique, c'est Alex Aleardi qui délivre les Dragons après 7 minute 30 de jeu.

Grâce à cette victoire, les Normands disputeront les quarts de finale de la Coupe de France dont le tirage au sort sera effectué le 30 novembre 2017. Avant cela, retour au championnat avec la réception de Chamonix vendredi 24 novembre 2017 sur l'Ile Lacroix.

