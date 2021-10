Foire St Martin à St Hilaire du Harcouët

De nombreuses activités sont programmées comme de la danse country ou des chansons normandes. Découvrez aussi un salon de l'habitat, de l'ameublement et du développement durable sans oublier la traditionnelle foire aux chevaux, poneys et bovins. Et la semaine prochaine, profitez de la fête foraine, Place de l'Hôtel de ville et de la Motte qui aura lieu les 11, 12 et 13 novembre.

Anne Burel, chargé de communication de l'évènement, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" à 9h25.