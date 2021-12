Caen. A Caen, une maison de soins recherche deux médecins généralistes

Dans le quartier caennais de la Maladrerie (Calvados), une nouvelle maison de soins a vu le jour le 4 septembre 2017. Les locaux se situent dans une maison de 269m2 achetée par deux infirmières libérales qui ont décidé de quitter leurs cabinets rue du Général Moulin. "Le ministère de la santé demande aux professionnels de se regrouper alors quand nous avons vu cette maison, nous n'avons pas hésité", explique Stéphanie Hamel, l'une des deux infirmières.

Douze professionnels de santé

À l'intérieur, douze professionnels de santé sont déjà installés parmi lesquels un ostéopathe, deux orthophonistes, une diététicienne et un médecin généraliste. "Nous sommes à la recherche de deux autres médecins pour compléter notre offre parce que les généralistes sont les piliers de ce genre d'endroit". Les deux femmes ont beaucoup de mal à trouver des praticiens qui cherchent à s'installer. "Pourtant il y a toujours de nouveaux médecins à la recherche d'une nouvelle patientèle." C'est le cas du médecin généraliste déjà installé et qui se crée petit à petit sa clientèle. "Nous prenons les pages jaunes pour démarcher des médecins mais la plupart du temps, ils sont déjà installés et ne veulent pas quitter leurs patients et le quartier dans lequel ils sont implantés".

De multiples bénéfices

En ayant de nombreuses disciplines au même endroit, les bénéfices sont multiples. Pour les patients tout d'abord. "Les habitants du quartier ont été réceptifs à cette création. Ça permet aussi de redynamiser le quartier". Pour les praticiens ensuite. "Ça nous permet de revoir notre façon de travailler. On apprend à se connaître, à voir comment les autres travaillent. On bouscule nos habitudes", conclut l'infirmière.