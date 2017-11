Calvados : il tire chez ses voisins avec sa 22 long rifle

A Gonneville-en-Auge (Calvados) le jeudi 20 juillet 2017 en fin d'après-midi une femme, assise sur sa terrasse, entend plusieurs coups de feu avant qu'un projectile ne se fiche dans le mur à quelques centimètres de sa tête. Son voisin a comparu le mardi 7 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Un homme âgé de 55 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 7 novembre 2017 pour deux faits survenus le jeudi 20 juillet 2017 dans la commune de Gonneville-en-Auge : mise en danger de la vie d'autrui et détention d'une arme non déclarée.

Il tire avec sa 22 long rifle

Au second coup de feu, effrayée, elle appelle la gendarmerie. L'impact est à 1,65m de hauteur et à 40cm de la porte-fenêtre. Il n'y a qu'une habitation qui corresponde à la trajectoire. Le propriétaire reconnaît avoir tiré en réglant sa carabine 22 long rifle mais n'admet pas que son projectile ait pu aller si loin (soit une cinquantaine de mètres) "Rien ne dit que cela provienne de chez moi." L'homme est chasseur et l'arme qui lui vient de son grand-père n'est pas déclarée.

Les deux jeunes enfants de la victime ne jouent plus sur la terrasse

La jeune femme très impactée par l'incident a développé un eczéma réactionnel. "J'ai peur chez moi, je ne veux plus que mes jeunes enfants aillent sur la terrasse." 3 000 euros sont sollicités pour le préjudice moral et 2 035 euros pour le préjudice matériel. La plaignante demande également à ce que le mur de séparation soit rehaussé et présente un devis de plus de 2 000 euros.

"Il est interdit de tirer près d'une habitation"

Pour la procureure, le prévenu n'a pas l'honnêteté de reconnaître ses responsabilités. "Il est interdit de tirer à proximité d'une habitation, en tant que chasseur il devrait le savoir" Elle requiert une peine de prison avec sursis, une interdiction de port d'arme et une annulation de son permis de chasse.

L'homme écope de 4 mois de prison avec sursis, d'une interdiction de détenir une arme durant 3 ans et du retrait de son permis de chasse à ne pas repasser avant 3 ans

Il devra verser à la victime 500 euros de préjudice matériel et 1 500 euros de préjudice moral. La demande de rehaussement du mur est rejetée.

