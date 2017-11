Calvados : il emboutit une voiture et porte plainte pour délit de fuite

À Saint-Aubin sur mer (Calvados), dans la soirée du lundi 22 mai 2017, un homme percute une voiture en stationnement avec son véhicule. Loin de tenter d'en joindre le propriétaire, le chauffard continue sa route et, cerise sur le gâteau, porte plainte deux jours plus tard pour délit de fuite suite à la dégradation de son auto. Il a comparu mardi 7 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Un homme âgé de 26 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 7 novembre 2017. Il lui était reproché un délit de fuite suite à un accident et une dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles. Les faits se sont produits en mai dernier à Saint-Aubin sur mer, au nord de l'agglomération.

Plus de 2 500 euros de dégâts

Le mercredi 24 mai 2017, lorsque l'homme vient porter plainte pour détérioration de son véhicule par quelqu'un qui a pris la fuite, les gendarmes procèdent à des investigations. Le résultat de ces dernières les pousse à interroger de façon plus approfondie le plaignant. Celui-ci reconnaît que, 48 heures plus tôt, rentrant fatigué de son travail, son véhicule s'est déporté sur la gauche et qu'il a embouti une voiture stationnée le long du trottoir. Les dégâts s'élèvent à plus de 2500 euros.

Incivisme routier à outrance

Pour la procureure, non seulement ce comportement dénote d'un manque total de responsabilité et s'avère être de l'incivisme routier poussé à outrance. "De plus son mensonge a obligé à une enquête inutile" Elle requiert 3 mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et une suspension de 6 mois de permis.

Au final, il écope de 3 mois avec sursis et de 300 euros d'amende.

