Le cidre, il pétille d’idées ! 

Pour 2 personnes.

Temps : 30 mn



1 c. à soupe d’huile d’olive, 15 g de beurre, 2 échalotes, 2 pommes rouges, 1/2 cuillerée à soupe de cassonade, 2 blancs de poulet de 175 g environ, chacun, désossés et dépouillés de leur peau

15 cl de cidre sec, 1 ou 2 cuillerées à café de sauce Worcestershire, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, sel et poivre noir…



Faites chauffer l’huile d’olive et le beurre à feu doux dans une grande poêle ou une sauteuse.

Épluchez et émincez les échalotes. Mettez-les dans la poêle, augmentez la chaleur et laissez fondre 3 à 4 minutes en remuant de temps en temps.

Pendant ce temps, lavez les pommes, séchez-les, retirez leur cœur et coupez-les en tranches ; ajoutez-les aux échalotes et saupoudrez le tout avec la cassonade. Augmentez la chaleur et faites revenir le mélange à feu relativement vif jusqu’à ce qu’il ait pris la couleur du caramel.

Retirez les échalotes et les tranches de pomme avec une écumoire et réservez-les.

Ajoutez un peu d’huile dans la poêle, si nécessaire. Faites-y dorer les blancs de poulet (6 minutes, environ) en les retournant une fois pendant la cuisson.

Arrosez les blancs de poulet avec le cidre. Portez à ébullition, puis laissez mijoter à découvert pendant 8 à 10 minutes, environ, en remuant de temps en temps et en retournant les blancs une fois. Vérifiez que le poulet est cuit en le piquant avec la pointe d’un couteau : le jus qui s’écoule doit être transparent.

Quand le poulet est cuit, ajoutez la sauce Worcestershire et la crème.

Salez et poivrez, puis remettez les échalotes et les pommes dans la poêle et réchauffez-le tout 1 ou 2 minutes sans laisser la sauce bouillir.