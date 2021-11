Ligue 1: Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais

Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais, a-t-on appris mardi d'une source proche du club, et il est remplacé provisoirement par Landry Chauvin, directeur du centre de formation et Michel Troin, qui supervisait les adversaires.