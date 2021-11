Le-Havre. Un collectif anti Linky dans le Pays de Caux

Enedis est en pleine pose des nouveaux compteurs électriques Linky. Ils doivent normalement s'installer dans tous les foyers français d'ici à 2020 mais de nombreux collectifs se sont montés partout en France pour protester. Des collectifs qui mettent en avant des problèmes de santé, un gaspillage économique et une intrusion dans la vie privée. Écoutez Mathilde Rieant, membre du collectif Stop Linky Pointe de Caux:

Mathilde Rieant, membre du Collectif Stop Lynky Paysde Caux Impossible de lire le son.

Le collectif Stop Linky Pointe de Caux Veut faire passer le message que l'installation n'est pas obligatoire. Elle propose une réunion samedi 4 novembre 2017 avec le collectif grenoblois Pièce et Main d'oeuvre, un collectif engagé dans une critique radicale des nouvelles technologies. Cette conférence-débat "Contre Linky et la vie connectée" débutera à 18h au Fort de Tourneville (chez Piednu) au Havre.

Les compteurs Linky sont en cours d'installations au Havre et son agglomération. En 2018 ce sera au tour du secteur de Saint-Romain-de-Colbosc, en 2019 de Goderville et Criquetot-l'Esneval et en 2020 de l'agglomération de Fécamp.

