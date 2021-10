TMC mise sur le paranormal

TMC vous propose une soirée placée sous le signe du paranormal. Laurence Boccolini présentera cette émission inédite depuis le cimetière du Père Lachaise à Paris et vous emmènera, à travers plusieurs enquêtes, aux frontières du surnaturel. Entre fantômes, OVNIS, exorcisme et médiums, celles et ceux d'entre vous qui ont envie de se faire peur sont attendus sur le canal 10 de la TNT dès 20h45.

Il y aura également du football ce soir sur TF1 avec la rencontre de Ligue des champions opposant l'Olympique Lyonnais au Real Madrid. Diffusée en direct depuis Gerland dès 20h35, ce match retour est la dernière chance pour les lyonnais de conserver leurs chances de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition. Le match aller s'était soldée par une victoire espagnole 4 à 0.

En bref, le reste du programme pour ce soir :

Sur France 2 : un téléfilm français avec Jeanne Morreau intitulé "La mauvaise rencontre", c'est à 20h35.

Sur Canal +, du cinéma pour les abonnés avec "Ces amours-là" de Claude Lelouch.

Sur M6 : "La France a un incroyable talent"

Les mercredis de l'histoire sur Arte avec "Un espion au cœur de la chimie nazie" dès 20h40 : un documentaire allemand.

Enfin sur France 3, de l'histoire également avec l'excellent magazine de Franck Ferrand "l'ombre d'un doute". Dès 23h00, retour sur le casse du millénaire : le 16 septembre 1792, alors que la monarchie vient de tomber, les Joyaux de la Couronne, la plus riche collection de bijoux en Europe, disparaissent. Sera précédé "Des racines et des ailes" dès 20h35. Louis Laforge nous emmènera dans l'arrière-pays niçois et les Gorges du Verdon.