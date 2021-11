Rallye: Sébastien Ogier enfin dans une autre dimension?

Deuxième pilote le plus titré en Championnat du monde des rallyes et surtout deuxième Français le plus récompensé de l'histoire du sport automobile derrière Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, sacré pour la cinquième fois dimanche, va-t-il enfin sortir de l'ombre de son prédécesseur?