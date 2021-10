Tourlaville. Manche : le patron du bar et ses clients jouent ensemble à l'Euromillion

"Même pas peur, on continue !" Les mots étaient écrits au stylo-feutre, derrière le comptoir du Colibri, ces quinze derniers jours. Dans ce bar-tabac de Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), les clients ont joué ensemble pour tenter de remporter la cagnotte 190 millions d'euros à l'Euromillion. Mais le tirage du vendredi 6 octobre 2017 a finalement sifflé la fin de partie.

Plus de 400 joueurs

"On a commencé à jouer ensemble, nous étions quelques-uns, en se disant qu'on aurait plus de chance de gagner", raconte Jean-François Legarand, dit "Jeff", le gérant. L'initiative fait boule de neige et le mardi 26 septembre 315 clients tentent leur chance. "On a décidé de continuer à jouer tant que la cagnotte n'avait pas été remportée". La barre des 400 joueurs est même dépassée, pour certains tirages suivants.

0,17 centimes de gain

"Cela laissait espérer 500 000 euros de gain chacun, de quoi s'offrir une belle maison !", poursuit le gérant. Finalement, les joueurs n'ont remporté que de 0,17 centimes à 0,99 centimes chacun... et rien du tout, vendredi 6 octobre 2017, puisque c'est un Espagnol qui a gagné le gros lot. "On retentera quand il y aura une grosse cagnotte, au-dessus de 150 millions", confiait lundi 9 octobre 2017 Jeff Legarand. L'aventure aura permis au bar-tabac de connaître une activité intense et de rapprocher les clients. "On est loin des paris en ligne, loin d'internet, c'est la vraie vie, quoi !".

