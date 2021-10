Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 septembre 2017, le littoral de Normandie bénéficiera de coefficients de marée au-delà de 100, avec même jusqu'à 104 dimanche. C'est un spectacle naturel toujours extraordinaire : lorsque la mer s'est retirée sur plusieurs kilomètres, l'estran devient un terrain de jeu idéal pour la pêche à pied. Mais attention à la réglementation !

Des tailles à respecter

Sur la côte ouest du littoral de la Manche, depuis trois ans, Florent Bargat, chargé de mission littoral, sillonne les plages à la rencontre des pêcheurs pour un rappel des réglementations et pour sensibiliser à une pêche durable.

Blainville-sur-Mer. Nouvelle période de grandes marées : des coefficients au-dessus de 100 ! Impossible de lire le son.

Depuis l'année dernière de nombreuses cales d'accès de la Manche sont équipées de bornes d'information rappelant la réglementation en vigueur, à consulter également sur le site de l'app2r.org.

Appel à la prudence

Ce phénomène naturel des grandes marées rend les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, en augmentant le marnage et en provoquant un brassage d'eau de mer plus important. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour se retrouver isolé par le flot à marée montante.

Quelques recommandations de bon sens

- Consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement;

- de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (heure de départ et si possible de retour);

- de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable - n°196 - ou VHF);

- de rester à proximité d'un point de repli, de ne pas s'engager trop loin sur l'estran pour rester en capacité de revenir rapidement sur la côte et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement);

- de se méfier de la brume et du brouillard;

- en cas de doute ou de méconnaissance des lieux, de ne pas s'engager sur l'estran.

En Manche, la plupart des cas d'isolement par la marée sont la conséquence de négligence, de méconnaissance ou d'imprudence de la part des usagers.

Le numéro d'urgence pour alerter les secours en mer, le Cross de Jobourg, est le 196