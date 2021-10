En complément du dispositif habituel des encombrants, un service de collecte auprès des personnes à mobilité réduite ou de plus de 75 ans est mis en place sur la Communauté urbaine Caen la mer (Calvados) depuis le 1er octobre 2017. Pour y avoir accès, il suffit de contacter le service de déchets ménagers au 02 31 304 304, puis de présenter certaines pièces justificatives. Dans un délai de quinze jours, la collecte sera effectuée par un des partenaires sociaux membre du projet.

Ré-exploitation d'objets récupérés

Le service est proposé par un groupement d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. La collecte est répartie par secteurs entre les différents partenaires. À la différence de la récupération habituelle des encombrants, les divers mobiliers et appareils électroménagers ne seront pas compactés mais récupérés et ré-exploités dans la mesure du possible par les différents chantiers d'insertions et partenaires sociaux. L'association DEFI-ELAN, un des membres du projet, récupérera les meubles en bois en vue de les retravailler dans le cadre d'un chantier d'insertion.

Contacts service déchets ménagers : - Par téléphone : 02 31 304 304 - Par mail : contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

