Veules-les-Roses. Veules-les-Roses obtient le label "Plus beaux villages de France"

Veules-les-Roses est le premier village à obtenir le label Plus beaux villages de France en en Seine-Maritime. Il rejoint cinq villages normands déjà labellisés: le Bec-Hellouin et Lyons-La-Forêt dans l'Eure, Beuvron-en-Auge dans le calvados, Barfleur dans la Manche et Saint-Céneri-le-Gérei dans l'Orne.

Un premier refus en 1997

Veules-les-Roses avait effectué une première demande en 1997. La labellisation avait été refusée. Jean-Claude Claire, le maire, venait tout juste de se faire élire (deux ans de mandature en 1997). Il aura fallu vingt ans de travaux pour que Veules-Les-Roses mérite enfin ce label "Plus beaux villages de France". D'importants travaux ont été réalisés sur la plage (remplacement d'un parking par un espace paysager), dans l'église (une fresque a notamment été découverte au plafond) et à la halle au blé (transformée en cinéma).

Veules-les-Roses, village touristique

Veules-les-Roses mise beaucoup sur le tourisme. Elle profite évidemment de son circuit pédestre autour du plus petit fleuve de France. Le label "Plus beaux villages de France" va permettre de stabiliser et conforter cet attrait touristique. Écoutez Jean-Claude Claire:

Veules-les-Roses "Plus beaux villages de France" Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

A Marseille, une carrière grecque en partie classée après la mobilisation des habitants