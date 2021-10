Rouen. Formule 1: première sans encombre pour Gasly, Ocon dans les points

Pas de victoire, de podium ni de points, mais Pierre Gasly se souviendra forcément de sa première course en Formule 1. Ce dimanche premier octobre 2017, le pilote originaire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a terminé à la treizième place après être parti quinzième. Au terme d'une course prudente, le pilote Toro Rosso a assuré l'essentiel: terminer la course pour engranger de l'expérience et sans endommager sa monoplace, quand son coéquipier Carlos Sainz a dû abandonner sur un souci mécanique.

Ocon à l'attaque

L'autre Normand engagé au départ, Esteban Ocon, s'est montré plus agressif en course. L'Ébroïcien (Eure) a réalisé quelques beaux dépassements mais il a perdu gros dans un tête à queue vers la mi-course. Revanchard, Ocon est parvenu à remonter à nouveau pour terminer avec le point de la dixième place, loin du vainqueur, Max Verstappen (Pays-Bas). Au classement des pilotes, Esteban Ocon reste huitième, avant la prochaine manche qui sera disputée dès le dimanche 8 octobre 2017, au Japon.