Les Drakkars de Caen (Calvados) ont vu se refermer sur eux le piège tendu par La Roche-sur-Yon (Vendée) ce samedi 30 septembre 2017. Organisés défensivement et bien aidés par leur gardien Marek Peksa (35 arrêts), les Vendéens ont résisté jusqu'à la 51e minute de jeu et un but de Wehebe Darge, alors que les Calvadosiens perdaient 2-0.

Longtemps déconcentrés par l'engagement inhabituel de ce match (6 pénalités + l'expulsion de Kevin Undershute côté Caen et 11 chez les Yonnais), les joueurs de Luc Chauvel se sont réveillés trop tard pour revenir au score.

Les buts

Caen :

51e : Wehebe Darge assisté de Gabriel O'Connor

La Roche-sur-Yon :

17e : Justin Hoomaian assisté d'Éric Piatak et Hugo Laporte

31e : Bohus Farkasovsky assisté de Justin Hoomaian et Éric Piatak

La réaction de Luc Chauvel, entraîneur de Caen

"Une défaite frustrante car on n'est pas tombé sur un adversaire si supérieur. On s'est déconcentré sur des décisions arbitrales litigieuses mais ce n'est pas comme ça qu'on retourne une situation, bien au contraire. Les joueurs ont été trop altruistes, à vouloir être trop collectif on oublie parfois d'être efficace, on a manqué de joueurs qui prennent leurs responsabilités au shoot, c'est dommage car on aurait pu faire mieux, mais rien ne nous a réussi."

La fiche technique

Caen :

Gardiens : Papillon (32 arrêts), Blanc

Joueurs de champ : Palis, Labanowicz, Delbaere, Miquelot, Darge (51e), Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Keirstead, Ryabev, Ferey, Berard, Menard (Cap), Dubourg, Davenel, O'Connor, Colotti

La Roche-sur-Yon

Gardiens : Peksa (35 arrêts), Sarrazin

Joueurs de champ : Laporte, Durand, Magne, Besseau, Hoomaian, Barreteau, Jacques, Farkasovsky, Selin, Mony, Suzzarini, Holecko, Vienneau, Piatak, Boucherit, Machacek, Hale, Donald, Corbett