Une unique Chambre de Commerce et d'Industrie Normande : création aujourd'hui d'un groupement d'intérêt consulaire

Naissance officielle, ce jeudi, de la 1ère étape d?une grande Chambre de Commerce et d?Industrie Normande.... Les chambres de commerce représentent les commerçants, les prestataires de service, les industries.

Jusqu?à présent, dans notre région, il y en a une foultitude : 12, toutes petites : 2 pour le seul département de l?Orne, basées à Alençon et à Flers.

Ce jeudi, ce sera la mise en place d?un GIC sur la basse et la Haute Normandie : un groupement d?intérêt Consulaire, avec un directeur régional ? et un 1er président qui sera bas-normand.

L?occasion, enfin, de travailler tous ensemble, et d?avoir un minimum d?echo, dans une économie mondialisée.

